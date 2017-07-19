Фото со свадьбы единственного сына Елены Яковлевой шокировало Сеть

Событие Денис и Вика разделили лишь с парой друзей и фотографом - на свадьбе не было даже родителей жениха.

Единственный сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных и его избранница Виктория Мельникова сыграли экстравагантную свадьбу💒💐🥂 Хочешь узнать больше? Жми на ссылку в профиле @hello__ru #hello_ru #еленаяковлева Публикация от HELLO! Russia (@hello__ru) Июл 19 2017 в 7:24 PDT

Сообщается, что к мероприятию брачующиеся подошли более чем неформально - "в загс Денис и Виктория прибыли в нарядах, далеких от понятия классических костюмов жениха и невесты: на Денисе была черная футболка и джинсы, на Виктории - белая рубашка и черная юбка".

После молодые отправились в один из московских ресторанов, "чтобы в обстановке полной секретности отметить это событие".

Появившееся в социальных сетях фото события не нашло понимания и поддержки у пользователей, стяжав множество негативных комментариев и выражений непрошенного сочувствия матери Дениса.

Отметим, что Шальных неустанно шокирует интернет, дополняя свою коллекцию нательной живописи все новыми и новыми зловещими надписями и изображениями - вроде гроба на щеке и слова "мрак" на шее.

Когда-то Денис планировал пойти по стопам родителей, еще в детстве снявшись с матерью в приключенческом фильме Суриковой "Тайна "Волчьей пасти". Но лента так и осталось первой и последней его работой в кино в качестве актера. После он, окончив школу в Великобритании, поступил на режиссерский факультет Гуманитарного института телевидения и радиовещания в Москве, но бросил учебу на третьем курсе и начал заниматься культуризмом.