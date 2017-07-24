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Стас Садальский в пух и прах раскритиковал новое шоу Дмитрия Шепелева
Фото: GLOBALLOOK
Неделю назад стало известно, что Дмитрий Шепелев возвращается на Первый канал в качестве ведущего нового ток-шоу «На самом деле». Суть проекта заключается в том, что на очной ставке встречаются близкие люди, которые не смогли преодолеть разногласия. Сегодня в эфир вышел первый выпуск программы, главными героями которого стали Алексей Панин и его бывшая жена. Экс-супруги публично обсуждали нелицеприятные темы - от алкоголизма артиста до шокирующих видео с его участием. А в конце шоу в студии появилась дочь пары Нюся, заявив, что хочет жить с папой, что окончательно вывело из себя Юлию Юдинцеву. Сейчас в Сети зрители бурно обсуждают премьерный выпуск.
Не остался в стороне и Стас Садальский, известный своими прямолинейными высказываниями в адрес знаменитостей. Артист выразил свое мнение, обратившись к поклонникам: "Вы не видели... по 1 каналу новую передачу с Шепелевым? Отвратительное послевкусие.. Раньше телевизор был окном в мир, теперь это окно в ж*** . А вам понравилось?". Многие фолловеры разделили мнение Стаса и также негативно высказались о новом шоу. "Только из-за Шепелева смотреть даже не буду"; "Грязная передачка"; "Ведущий амеба, у самого рыльце в пушку, а ведет такую передачу. А Панин со страшной пропитой рожей. Что больше показывать нечего"; "А Шепелеву самому не мешало на детекторе посидеть, может, признается, куда делись деньги Русфонда?" - бушуют зрители.
Кстати, самому Садальскому предлагали стать участником программы, выбрав в качестве оппонента персону из длинного списка - от Марии Максаковой до супруга Тамары Миансаровой Марка. Стас заявил, что шоу такого рода его не интересует, как и большинство предложенных для откровенной беседы людей.
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