Анастасия Волочкова открыла новый талант

Анастасия Волочкова до сих пор удивляет и радует. Особенно это касается ее уникальных способностей и замечательного таланта выступать перед публикой.

Первым делом, известная артистка удивляет своей приближенностью к обычным людям. Анастасия Волочкова редко появляется на публике с охраной, часто общается со своими фанатами. А ее новый социальный проект уже приносит первые плоды.

Как известно, выступая в Крыму, известная гимнастка и танцовщица предложила организовать небольшой проект поиска талантов в Крыму.

Возможно, многие подумали, что это розыгрыш или такой вид пиара, но не бабушка Кристины. Она связалась с организаторами первая и рассказала о своей внучке, которая действительно имеет хороший талант к пению. После этого звонка, в течение нескольких дней в Инстаграме Волочковой появилась фотография с данной восходящей звездочкой. «Люблю я открывать таланты..🙏🏻 Кристина Захаревич.👍🏼 Девочка поет очень профессионально!», - написала Анастасия.

Волочкова всеми силами старается поддержать проект и не оставлять молодые таланты на попечение судьбы. Она надеется, что больше людей прислушаются к ней, и рискнут реализовать свой потенциал на большой сцене, выступая с Настей. Также она благодарит спонсоров за то, что они так трепетно и с уважением отнеслись к инициативе Волочковой.