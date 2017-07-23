Поклонники высмеяли золотую ванну Яны Рудковской



Яна Рудковская и ее супруг Евгений Плющенко являются активными пользователями социальных сетей. Также они ведут микроблог своего сына Саши, которого в семье называют Гном Гномычем. Яна регулярно делает фотографии сына и снимает на видео его первые успехи.

На днях она выложила ролик, на котором Евгений учит сына кататься на детском квадроцикле и изображает полицейского, который останавливает юного водителя. Поклонники оценили старания Саши и написали ему в комментариях множество комплиментов.



"Спасибо за поддержку Саши! Мы никому не подражаем кроме папы , на которого и ровняется Саша и идёт к своей цели!" - поблагодарила Рудковская поклонников.



Некоторые внимательные поклонники заметили на заднем фоне золотую ванну, которая по каким-то причинам стоит на лужайке около дома. Подписчики сразу же поинтересовались, почему ванна находится вне дома, а также посмеялись над ее цветом. Ни для кого не секрет что Яна неравнодушна к различным предметам роскоши и внимательно относится к убранству своего дома, но поклонники считают, что золотая ванна на лужайке - это перебор.