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Анна Калашникова потеряла ребенка
В конце мая этого года Анна Калашникова сообщила о том, что в скором времени станет мамой во второй раз. В доказательство своего положения Калашникова даже сделала УЗИ на программе "Пусть говорят". Модель и ее возлюбленный, которого она тщательно скрывает, были совершенно счастливы и готовились к появлению ребенка.
Сейчас Калашникова должна была быть на пятом месяце беременности. Поклонники заметили, что у нее совсем не живота, хотя еще недавно под облегающими нарядами можно было рассмотреть, как меняется фигура модели. Как оказалось, Анна потеряла ребенка. Говорить о случившемся у нее совершенно нет сил.
«У меня нет сил и желания обсуждать эту тему. Больно», - заявила журналистам Анна.
Друзья Калашниковой подтвердили, что она потеряла ребенка.
«Да, Ане действительно сейчас очень плохо. Она держится, старается ничего не показывать, потому что очень сильная девочка. Много работает, максимально себя занимает. Безумно тяжело об этом говорить, но так получилось, что Аня потеряла ребенка. Это произошло несколько недель назад – неожиданно для всех. Не буду вдаваться в подробности, но я ее никогда в таком состоянии не видела... Спасает только сыночек Данечка – мамина радость. Он ведь все чувствует! Когда видит, что мамочке грустно, подбегает и обнимает ее изо всех сил. Дай бог, все будет хорошо, и она справится с этим испытанием. Мы ее не оставим», - сообщила Мария Погребняк СтарХиту.
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