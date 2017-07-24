Анна Калашникова потеряла ребенка



В конце мая этого года Анна Калашникова сообщила о том, что в скором времени станет мамой во второй раз. В доказательство своего положения Калашникова даже сделала УЗИ на программе "Пусть говорят". Модель и ее возлюбленный, которого она тщательно скрывает, были совершенно счастливы и готовились к появлению ребенка.

Сейчас Калашникова должна была быть на пятом месяце беременности. Поклонники заметили, что у нее совсем не живота, хотя еще недавно под облегающими нарядами можно было рассмотреть, как меняется фигура модели. Как оказалось, Анна потеряла ребенка. Говорить о случившемся у нее совершенно нет сил.



«У меня нет сил и желания обсуждать эту тему. Больно», - заявила журналистам Анна.



Друзья Калашниковой подтвердили, что она потеряла ребенка.

