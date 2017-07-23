Сыновья леди Дианы впервые расскажут в документальном фильме о ее последнем звонке в Париж



Наследник британского престола герцог Кембриджский Уильям и его брат принц Гарри расскажут о своей матери принцессе Диане в документальном фильме, который выйдет в преддверии 20-й годовщины ее трагической гибели. Как сообщается в опубликованном в субботу анонсе, полуторачасовая лента под названием "Диана, наша мама: ее жизнь и наследие" будет показана в эфире телеканала ITV 24 июля.



"Это первый раз, когда мы оба рассказываем о ней как о матери, - приводит телеканал слова принца Гарри. - Она была и остается для нас человеком, который окружал нас любовью". Принц Уильям назвал разговор о погибшей матери "исцеляющим душевную боль" и отметил, что запомнил ее "всегда смеющейся и полной радости".

"Никто прежде не рассказывал ее историю с точки зрения двух людей, которые знали ее лучше остальных и любили больше кого-либо", - заявил режиссер картины Ник Кент. По его словам, в фильме принцы впервые расскажут о последнем звонке матери в Париж за часы до ее гибели. Зрители также увидят никогда ранее не выставлявшиеся фотографии принцессы.



Диана Фрэнсис Спенсер родилась в 1961 году, в 20 лет она вышла замуж за наследника британского престола принца Уэльского Чарльза. Брак оказался неудачным, в 1996 году пара официально развелась. Диану лишили права именоваться членом монаршей семьи, но за ней был сохранен титул принцессы Уэльской, поскольку она была матерью наследников престола второй и третьей очереди.



В ночь на 31 августа 1997 года Диана погибла в Париже в результате автокатастрофы. На момент смерти матери принцу Уильяму было 15 лет, его брату Гарри - всего 12. В январе этого года принцы объявили о планах поставить памятник матери в садах Кенсингтонского дворца в западной части Лондона.

