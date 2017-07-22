Киркоров отказался извиняться перед жителями Ялты

По словам руководителя пресс-службы артиста Антона Коробкова-Землянского, певец не будет извиняться и комментировать эту тему тоже не намерен.

Накануне сообщалось, что ялтинцам мешают грузовики с необходимым для выступления Киркорова оборудованием, которые стоят на набережной, перекрывая доступ к скамейкам.

«Какое огромное свинство! Хотя и это не предел. Мог бы вообще перегородить набережную», -- иронизировали по этому поводу местные жители, сообщает издание «Ялта 24»

«На этой неделе работники ДЭУ только закончили менять ломаную плитку... Вся работа коту под хвост! А обида работников, меняющих плитку на солнцепеке? А выброшенные бюджетные деньги?» - заявил депутат городского совета Олег Пихтирёв.

Как пишет издание, возле концертного зала «Юбилейный» есть парковка, где могли бы разместиться все грузовики Киркорова. Однако там находятся только два его микроавтобуса.

Киркоров приехал в Ялту в рамках концертного тура «Я».