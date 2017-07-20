Умерла родная сестра Андрея Григорьева-Аполлонова

Одним из первых о смерти 51-летней Юлии Григорьевой-Аполлоновой сообщил ее супруг, Андрей Григорьев-Аполлонов-младший, с которым они два года назад сыграли свадьбу. До этого они прожили в гражданском браке 15 лет.



«Не стало моей любимой девочки, моей доченьки, моего счастья, моей любви! Не могу тебя отпустить, понять и осознать ситуацию. Узнал об этом вчера, возвращаясь с другом из спортзала, идя по Новому Арбату. Потом как в тумане, пришел домой, взял паспорт и в аэропорт. Ночью прилетел в Сочи, домой попасть не могу, там идут экспертно-следственные действия. Причина такого исхода пока не установлена», - написал он в микроблоге.



Слова соболезнования выразили друзья и знакомые Юлии. «С трудом верю, что Юли уже нет... Соболезную всем друзьям, близким... Покойся с миром», - написала певица Сати Казанова

Юлия была очень близка со своим братом. Она работала костюмером в его коллективе.

