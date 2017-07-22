Билан развеял слухи о своем одиночестве

После нескольких публикаций в Инстаграм, на Билана посыпалось множество вопросов. Фанатов интересует, чем занят их любимый артист и с кем он проводит свои дни, ведь на фотографиях он совершенно один.

Дима решил ответить своим фоловерам длинным постом, в котором он признался, что наконец-то в его жизни настал период, когда он может насладиться буднями, а не торопиться на вечные съемки, концерты, в аэропорт....

Артист готовит к выпуску новый альбом, который увидит мир уже этой осенью. И в связи с этим у него появились свободные деньки.

Билан признается, что проводит время не один. "На самом деле нас двое - я и она - Москва!)))", - написал Дима под одной из своих фотографий.

В Москве он черпает вдохновение для написания новых композиций. Дмитрий признается, что влюблен в этот город и безумно рад, что сейчас у него есть возможность провести здесь больше времени и действительно начать поиск новых творческих идей, что для любого артиста очень важно.

Билан подчеркивает, что такая атмосфера необходима для записи альбома, потому что суета в студии ни к чему хорошему никогда не приводит. Поклонники остались довольны.

Многие написали, что мечтают пересечься с певцом в столице, другие просто пожелали побольше вдохновения для подготовки нового альбома.