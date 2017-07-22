Кожевникова в бешенстве от нападок журналистов

Не успела Кожевникова стать матерью в третий раз, как в сети начали появляться новости о ее ребенке, родах и реакции мужа на ребенка.

Марию очень расстроило то, что журналистам уже мало просто придумывать о ней сплетни. Теперь для того, чтобы узнать мельчайшие подробности ее жизни тревожат родных и близких актрисы.

В одном популярном интернет издании прямо говорится о том, что журналист связывался с супругом Кожевниковой для того, чтобы узнать кого родила актриса и что об этом думают ее родные. Также в статье идет речь о том, что на все вопросы отец семейства отвечал странно. Но Мария не видит в этом ничего странного, она считает, что странно именно то, что ее не могут оставить в покое.

Поэтому в своем профиле Инстаграм Кожевникова настоятельно просит всех не комментировать рождение ребенка и уже тем более не лезть в ее семью и не беспокоить ее родных звонками и вопросами. Она попросила также не придумывать события самостоятельно.

Мария призналась, что как только они с ребенком обустроятся и соберутся с мыслями, девушка обязательно поделится со всеми фотографиями своего чада и расскажет о своих родах и всех подробностях, которые так интересуют ее фанатов.