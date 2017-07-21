Любимая певица Хрущева и Брежнева госпитализирована

Певицу Александру Стрельченко госпитализировали в одну из столичных клиник с подозрением на инсульт. Об этом сообщает Life.

По данным издания, 80-летняя артистка почувствовала себя плохо около 12:00 21 июля. Стрельченко перестала реагировать на окружающих, а потом пожаловалась на боль.

В итоге Стрельченко, которую называют любимой певицей Никиты Хрущева и Леонида Брежнева , доставили в больницу. Ей предварительно диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения.

Александра Стрельченко - народная артистка РСФСР, была худруком мастерской народного творчества «Москонцерта». Самые известные песни в ее исполнении – «Подари мне платок», «Когда б имел златые горы», «Кудрявая рябина», «По муромской дорожке» и «Раскинулось море широко». Ее голос звучал в фильмах «Война и мир» и «Калина красная».