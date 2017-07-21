Николай Носков смертельно болен

У певца Николая Носкова диагностировали серьезное заболевание. Об этом сообщает издание «Дни.ру» со ссылкой на источник, пожелавший не называть своего имени.

По словам источника, артист «смертельно болен», и спасти его может только «чудо». Других подробностей о болезни он не раскрыл. «Дни.ру» уточняют, что информация о недуге Носкова также распространилась в соцсетях.

Некий «осведомитель», комментируя слухи, сослался на бывшего коллегу Носкова по группе «Парк Горького» Александра Маршала . «Маршал сказал, что очень плохо», - рассказал он.

Один из зрителей юбилейного концерта Носкова, который состоялся осенью в «Крокусе», заметил, что певец «сильно похудел, а ноги его буквально подкашивались».

В конце марта в СМИ появилась информация, что Носкова доставили в подмосковный госпиталь «Лапино» с инсультом. Позже представители артиста заявили, что его готовят к удалению тромба в шейном отделе. Концертный тур по Поволжью, запланированный на апрель, был отложен.

Николай Носков – советский и российский певец и композитор. Пятикратный обладатель премий «Золотой граммофон». С 1987-го до начала 1990-х выступал с группой «Парк Горького». В 1993 году начал сольную карьеру. Самые известные хиты Носкова — «Moscow Calling», «Дай мне шанс», «Это здорово», «Паранойя», «Я тебя люблю» и «На меньшее я не согласен». В 2017 году Носков планирует выпустить новый альбом, который, по его словам, должен стать «рок-н-рольным».