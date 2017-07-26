Панина поздравляют с окончательной победой



Алексей Панин сделал заявление. Скандально известный актер объявил о том, что дочь Нюся остается жить с ним.



На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Алексей Панин сделал свежую публикацию. Актер объявил о своей окончательной победе над бывшей возлюбленной Юлией Юдинцевой . "Суды окончены❗️⛔️Владимирский областной суд оставил без изменений предыдущее решение. 🎓Нюся, по закону, остается жить со мной❗️" – сообщил скандально известный актер.



При этом Панин дал понять, что не запрещает наследнице видеться с матерью. "🎉 Спасибо моему дорогому адвокату Сергеевой Наталье Михайловне.🌹 Надеюсь что она, вместе с Юлиным адвокатом Назаром Назаровым , сможет сделать все, что бы Мать начала нормально общаться с дочкой.🍰🍨⚽️🎯🎲" – выразил надежду Алексей.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на сообщение артиста. "Поздравляю🌺🌷🌸🌺", "Поздравляю вас!!", "Поздравляю Вас!!! Наверное, доченька переживала не меньше папы? Представляю, как она сейчас счастлива!!! 😊", "От всей души Поздравляю Вас с победой!)) Счастья Вам)", "Алексей !!! Наши поздравления !!!!", "Поздравляю, будьте счастливы!!! Здоровья вашей семье и маме и папе и дочке!!! На общественное мнение забейте!" – поздравили фанаты актера.





Ранее Алексей Панин и Юлия Юдинцева встретились на шоу Дмитрия Шепелева , который дал им возможность расставить все точки над i и наконец положить конец ссоре в борьбе за дочь Нюсю. Однако все его попытки оказались тщетными. Весь эфир бывшие влюбленные обменивались колкостями и упреками, обвиняли друг друга в злоупотреблении алкоголем и запрещенными веществами. Сначала Алексей диагностировал у Юлии психическое заболевание, затем она – у него.

Апогеем шоу стало появление в студии самой Нюси, из-за которой много лет ведется война. "Мама, я не против с тобой общаться. Но ты меня не слышишь. Я хочу жить с папой! Я не хочу с тобой жить! – эмоционально заявила Нюся. – Я хочу жить только с папой".