Молодая жена Краско ответила на обвинения в измене



Недавно в СМИ появилась информация о том, что молодая жена Ивана Краско Наталья принимает ухаживания от другого мужчины. Журналистам удалось выяснить, что некий молодой человек по имени Ашан постоянно забрасывает 26-летнюю Наталью восторженными письмами и признается в любви. Журналисты уверяют, что девушке такое внимание очень льстит. Краско иногда даже отвечает настойчивому поклонником.

Наталья, увидев статью в газете о своей личной жизни, пришла в негодование. Она решила развеять слухи, но при этом не стала отрицать, что у нее действительно есть поклонники.



Публикация от Natalia Krasko (@natalia_krasko) Июл 20 2017 в 4:16 PDT

"Пиарщикам надо любовные романы писать. Видно в литературу не взяли, так они историю накатали. Уважаемая желтая пресса! Вам заняться нечем? Оставьте нас, пожалуйста, в покое. Мы – люди другого уровня. Мы занимаемся совершенно другими делами. Мы не занимаемся шоу-бизнесом. Я играю в театре. Иван Иванович играет в театре. И что, что мне признаются в любви?! Это что, достойно целой статьи?! Я просто в шоке..." - обратилась к журналистам Наталья.

