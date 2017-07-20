Как живет вдова Александра Абдулова

Вдова актёра Александра Абдулова Юлия Абдулова спустя девять лет после смерти супруга ведёт уединённую жизнь и занимается воспитанием дочери Евгении. Об этом сообщает портал Teleprogramma.pro со ссылкой на подругу артиста Ирину Дмитракову.



«Юля не посещает светские тусовки, не пиарится на имени мужа, в этом Юлина прелесть», — заявила Дмитракова.



Собеседница интернет-издания заявила, что 42-летняя Абдулова так и не устроила свою личную жизнь. Знакомые и друзья женщины отмечают, что «в её улыбке – обида на весь мир». Абдулова до сих пор не может принять смерть мужа. Подруги советуют женщине вновь выйти замуж.