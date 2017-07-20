Подчиненный Корчевникова пожаловался на разборки и увольнения

Не успел Борис Корчевников возглавить телеканал "Спас", как коллеги начали жаловаться на него журналистам. Один сотрудник, пожелавший остаться неназванным, рассказал о скандалах, разборках и увольнениях.

Как известно, люди плохо переносят перемены. Судя по интервью таинственного работника "Спаса", старания Бориса Корчевникова по улучшению телеканала и увеличению зрительской аудитории оценили далеко не все.

Корчевников полюбился зрителям благодаря рейтинговому ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1". Эта передача известна тем, что в ней выносятся на всеобщее обозрение личные проблемы и семейные дрязги конфликтующих сторон. Как знаменитостей, так и простых россиян.

Бориса, как и его коллегу с Первого канала Андрея Малахова , поборники нравственности неоднократно ругали за то, что телеведущие копаются в грязном белье, и называли главными представителями желтой прессы.

И теперь, когда Корчевников возглавил "Спас", в его реформах углядели попытку внести долю скандальности в контент православного канала, тем самым повысив его популярность. Ведь людей, как показывает статистика, больше всего интересуют как раз "желтые", жареные факты.

Но нынешним коллегам Бориса такие перемены не по вкусу. "Миссия канала – духовно-нравственное воспитание зрительской аудитории. У канала своя сложившаяся аудитория, иной темп, ритм, нежели на других федеральных каналах. Ожидания у нас были, что придет – и станет лучше, будет что-то новое", – рассказал журналистам информатор, пожелавший остаться неназванным.

Надежды сотрудников "Спаса" не оправдались. "В итоге все скатилось на то, чтобы максимально сделать скандал, уйти в какие-то расследования с подробными кровавыми деталями – об убийствах, преступниках, с размазанными людьми по асфальту", – цитирует негодующего телевизионщика сайт Sobesednik.ru.

По словам источника, планируется, что Корчевников будет вести на "Спасе" примерно такое же шоу как на "России 1", с тем же названием, только без зрителей в студии. Несколько выпусков уже выходили в эфир, поэтому коллега Бориса успел составить впечатление о новой телепередаче.

"Все "Прямые эфиры" начинаются с того, что "сегодня такой-то сбил насмерть или застрелил кого-то, давайте это обсудим, поорем, покричим, поскандалим". Рейтинг, конечно, важная вещь, но добиваться его подобными средствами на православном канале нельзя. В результате зрители звонят, пишут, жалуются, переключают канал "Спас" на другую кнопку", – переживает подчиненный Бориса.

На общей летучке руководством было озвучено, что от работников отныне требуется говорить о том, о чем кричат газеты и интернет, обсуждать в эфире самые злободневные темы "Стали пропадать просветительские передачи о вере, о православных праздниках, о русских известных людях, о том, как люди пришли к вере, – перечислил собеседник издания. – Новому руководителю это показалось неинтересным. Хотя телеканал демонстрировал стабильный рост зрительской аудитории и всегда сохранял лицо".

После прихода Корчевникова на руководящий пост некоторых людей уволили. "Многим сотрудникам сказали, что им надо собирать вещи... Канал потерял много хороших специалистов, которые не были готовы терпеть мат и крики – как в аппаратной, так и в свой адрес", – заявил коллега Бориса.

Сотрудник "Спаса" уверен, что если в подобном контексте будет идти подача "жареного" материала, то ничего хорошего канал уже не ждет. "Из-за этих скандально-актуальных тем в передаче Бориса Корчевникова на канале уже начались скандалы и разборки, – сообщил информатор. – Зрители пишут письма, жалуются, что смотреть канал стало невозможно, требуют сменить интонацию".