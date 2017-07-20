Николая Баскова и Валерия Меладзе зовут выступать бесплатно



Руководитель благотворительного фонда «Сохраняя жизнь» Анна Межова пригласила Николая Баскова Валерия Меладзе бесплатно выступить на концерте, проводимом организацией. О своем решении девушка написала в соцсети Facebook. «Прочитала в интернете, что Басков и Меладзе выступают бесплатно на мероприятиях иногда, например на свадьбе обычного судьи из Краснодарского края. Подумала, ну чем мы хуже, мы ж еще и добрые дела делаем, детям помогаем», – говорит Межова.

Девушка отправила артистам приглашения и теперь ждет от них ответа. Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», в письмах к исполнителям она рассказала о проектах фонда и отметила, что готова подстроиться под гастрольный график артистов.

