Дмитрий Нагиев оказался в центре громкого скандала



Дмитрий Нагиев оказался невольно вовлечен в неприятную историю. В Екатеринбурге возбуждено дело по признакам нарушения закона «О рекламе». Поводом послужил рекламный щит, где актер позирует на фоне разлинованной стены с синяком под глазом и кровоподтеками на лице. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Свердловской области возбудило дело после жалобы жительницы Екатеринбурга на наружную рекламу с «избитым» актером Дмитрием Нагиевым. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По мнению заявительницы, такая реклама «пугает и оскорбляет», а также «унижает человеческое достоинство». Перечисленные факты противоречат требованиям рекламного законодательства, так как в ней использован «непристойный и оскорбительный» образ. К своей жалобе екатеринбурженка приложила результаты опроса, проведенного среди 60 жителей города, большинство из которых поддержало ее.

Интересно, что на сайте регионального управления ФАС запущен опрос, предлагающий пользователям оставить свое мнение об этой рекламе. Большинство пользователей, принявших участие в опросе, не считает ее оскорбительной.