

Свадьба дочери судьи Краснодарского края Елены Хахалевой стоила 4,5 миллиона рублей. С таким заявлением выступил председатель Совета судей Краснодарского края Владимир Кисляк . Об этом сообщает «Российская газета».

Церемонию бракосочетания и торжество оплатил бывший супруг судьи Роберт Оникович. Бизнесмен заплатил за банкет и аренду помещения. Кисляк также добавил, что комиссия, созданная Советом судей, выясняет, получала ли Хахалева диплом Тбилисского государственного университета. Проверка началась после того, как в самом высшем учебном заведении заявили, что судья никогда там не обучалась.

