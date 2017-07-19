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Затраты на "свадьбу за $2 млн" пересчитали
Свадьба дочери судьи Краснодарского края Елены Хахалевой стоила 4,5 миллиона рублей. С таким заявлением выступил председатель Совета судей Краснодарского края Владимир Кисляк. Об этом сообщает «Российская газета».
Церемонию бракосочетания и торжество оплатил бывший супруг судьи Роберт Оникович. Бизнесмен заплатил за банкет и аренду помещения. Кисляк также добавил, что комиссия, созданная Советом судей, выясняет, получала ли Хахалева диплом Тбилисского государственного университета. Проверка началась после того, как в самом высшем учебном заведении заявили, что судья никогда там не обучалась.
15 июля в интернете появилось видео со свадьбы Софьи Хахалевой и сотрудника Следственного комитета Вадима Бадалова, которая, как говорилось в подписи к ролику, «потрясла Краснодарский край». На ней присутствовали Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Николай Басков. По сообщениям ряда СМИ, на выступление артистов было потрачено два миллиона долларов. Церемония прошла 10 июня в концертном зале Galich Hall. По слухам, молодожёны получили в подарок Bentley. Отец невесты, бизнесмен Роберт Оникович опроверг эту информацию и заявил, что на свадьбу дочери потратил порядка 5 миллионов рублей, а известные музыканты выступили по старой дружбе. Валерий Меладзе и Сосо Павлиашвили заявили, что не получали гонорар за свои выступления. Мать невесты, судья Елена Хахалева, заявила, что скандал со свадьбой через СМИ «заказали» те, кто пытался повлиять на вынесение судебных решений.
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