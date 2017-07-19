LIVE: Прямой эфир с Гавром

Сегодня в 19:00 в видеостудию Рамблер/ приедет Гавр - экс-участник Comedy Club, медиаменеджер, директор телеканала ТНТ4, генеральный продюсер «Comedy Radio» и автор самых искрометных миниатюр, которые до сих пор набирают просмотры в интернете.

Поговорим с Гавром о его карьере, как он попал на ТНТ, а также на отвлеченные темы - о планах на жизнь, чувстве юмора и как же научиться хорошо шутить. Смотрите прямую трансляцию на сайте, а также в нашей группе "ВКонтакте" 19 июля в 19:00. Не забывайте подписываться