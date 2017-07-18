На мировую: Анджелина Джоли и Брэд Питт встречаются в тайной квартире

Кажется, отношения почти экс-супругов Анджелины Джоли Брэда Питта действительно наладились: если раньше инсайдеры твердили о частых звонках друг другу, то сейчас источники уверяют, что актеры встречаются в тайной квартире. Апартаменты находятся между домами Энжди и Брэда (напомним, что они живут в трех километрах друг от друга) и используются для встреч актера с шестью детьми и самой актрисой.

Поговаривают, что Анджелина даже перестала препятствовать общению Питта с отпрысками и привозит их к нему одна, без охраны. Правда, по словам источников, общение бывших супругов ограничивается определенными темами, а о бракоразводном процессе они и вообще предпочитают не разговаривать. Может, все-таки будет воссоединение?



Кстати, на день рождения Вивьен и Нокса Брэд все-таки приехал. Правда, присоединился к семейству не во время их прогулки в Диснейленде, а как раз-таки в той самой тайной квартире, куда Анджелина с детьми приехала после парка аттракционов. Что подарил актер своим родным близнецам — неизвестно, но мы уверены, что он точно не поскупился.