Представитель Баскова подтвердила информацию о его скорой свадьбе с Лопырёвой в Грозном

«Да, это правда. Информация, которая появилась сегодня в Instagram, соответствует истине. Свадьба Николая и Виктории планируется на 5 октября в Грозном, это действительно так», — рассказала она.





Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своём Instagram о предстоящей свадьбе Баскова и Лопырёвой в Грозном. На опубликованной им видеозаписи с приёма по случаю первого матча в сезоне ФК «Ахмат» певец делает телеведущей предложение.

Позднее Виктория Лопырёва разместила в своём аккаунте в социальной сети фрагмент советского фильма «Кавказская пленница», в котором главный герой Шурик произносит фразу «свадьбы не будет».