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Представитель Баскова подтвердила информацию о его скорой свадьбе с Лопырёвой в Грозном
Представитель российского певца Николая Баскова Марина Наумова в беседе с RT подтвердила информацию о том, что в октябре он планирует сыграть свадьбу с телеведущей Викторией Лопырёвой в Грозном.
«Да, это правда. Информация, которая появилась сегодня в Instagram, соответствует истине. Свадьба Николая и Виктории планируется на 5 октября в Грозном, это действительно так», — рассказала она.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своём Instagram о предстоящей свадьбе Баскова и Лопырёвой в Грозном. На опубликованной им видеозаписи с приёма по случаю первого матча в сезоне ФК «Ахмат» певец делает телеведущей предложение.
Позднее Виктория Лопырёва разместила в своём аккаунте в социальной сети фрагмент советского фильма «Кавказская пленница», в котором главный герой Шурик произносит фразу «свадьбы не будет».
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