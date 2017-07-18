Кадыров сообщил о свадьбе Баскова и Лопыревой

Предложение Лопыревой Басков сделал в Чечне. «Жизнь иногда преподносит сюрпризы! В Грозном я подарил кольцо Вике и надеялся, что у нас состоится помолвка, но события повернулись так, что уже через два с половиной месяца у нас свадьба. Главное, Вика сказала: «Да». И я счастлив. А [главе Чечни] Рамзану Ахматовичу [Кадырову] огромное спасибо за то, что ускорил события», - заявил певец паблику Super

Кадыров рассказал на своей странице в Instagram, что свадьба певца и ведущей состоится в октябре в Грозном. «Итак, пятого октября, в День города Грозный в столице Чеченской Республики произойдет грандиозное событие! <…> Их [Лопыревой и Баскова] сердца нашли друг друга в Грозном. На приеме, который я дал в честь гостей торжественной презентации футбольного Клуба «Ахмат», Николай Басков на глазах у сотен человек сделал Виктории Лопыревой предложение руки и сердца! Красавица Виктория не могла отвергнуть руку и сердце блондина Николая», - рассказал глава Чечни.

Он добавил, что Тимати, Валерия, Иосиф Пригожин, Евгений Плющенко и другие «стали свидетелями появления на безымянном пальце Виктории изумительно красивого колечка». «Дорогие друзья, покупайте заранее билеты, бронируйте номера в отелях, иначе вы не сможете попасть на свадьбу века! Николай и Виктория приглашают всех друзей и поклонников, всем рады! А мы говорим: «Добро пожаловать в Грозный!» - заключил он.

Жизнь прекрасна ❤️ Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Июл 17 2017 в 9:43 PDT