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Кадыров сообщил о свадьбе Баскова и Лопыревой

Кадыров сообщил о свадьбе Баскова и Лопыревой
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Певец Николай Басков предложил телеведущей, Мисс России-2003 Виктории Лопыревой стать его женой. Об этом сообщил в Instagram глава Чечени Рамзан Кадыров.
Предложение Лопыревой Басков сделал в Чечне. «Жизнь иногда преподносит сюрпризы! В Грозном я подарил кольцо Вике и надеялся, что у нас состоится помолвка, но события повернулись так, что уже через два с половиной месяца у нас свадьба. Главное, Вика сказала: «Да». И я счастлив. А [главе Чечни] Рамзану Ахматовичу [Кадырову] огромное спасибо за то, что ускорил события», - заявил певец паблику Super.
Кадыров рассказал на своей странице в Instagram, что свадьба певца и ведущей состоится в октябре в Грозном. «Итак, пятого октября, в День города Грозный в столице Чеченской Республики произойдет грандиозное событие! <…> Их [Лопыревой и Баскова] сердца нашли друг друга в Грозном. На приеме, который я дал в честь гостей торжественной презентации футбольного Клуба «Ахмат», Николай Басков на глазах у сотен человек сделал Виктории Лопыревой предложение руки и сердца! Красавица Виктория не могла отвергнуть руку и сердце блондина Николая», - рассказал глава Чечни.

Совсем скоро! 🆘В городе Грозном! Свадьба столетия! 🤵🏼👰🏼Заинтриговал вас? Итак, пятого октября, в День города Грозный в столице Чеченской Республики произойдёт грандиозное событие! Народный артист Российской Федерации, "золотой голос" нашей страны Николай Басков @nikolaibaskov и очаровательная телеведущая, «Мисс Россия - 2003», посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева @lopyrevavika сыграют свадьбу. Их сердца нашли друг друга в Грозном. На приёме, который я дал в честь гостей торжественной презентации футбольного Клуба "Ахмат", Николай Басков на глазах у сотен человек сделал Виктории Лопыревой предложение руки и сердца! Красавица Виктория не могла отвергнуть руку и сердце блондина Николая. И мы с Тимати @timatiofficial , Валерией @valeriya , Иосифом Пригожиным @prigozhin_iosif , Игорем Верником @ivernik , Игорем Крутым @igor_krutoy , Яной Рудковской @rudkovskayaofficial , Евгением Плющенко @plushenkoofficial стали свидетелями появления на безымянном пальце Виктории изумительно красивого колечка. Дорогие друзья, покупайте заранее билеты, бронируйте номера в отелях, иначе вы не сможете попасть на свадьбу века! Николай и Виктория приглашают всех друзей и поклонников, всем рады! А мы говорим: "Добро пожаловать в Грозный!" #Кадыров #Басков #Лопырева #Россия #Чечня #Свадьба

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

Он добавил, что Тимати, Валерия, Иосиф Пригожин, Евгений Плющенко и другие «стали свидетелями появления на безымянном пальце Виктории изумительно красивого колечка». «Дорогие друзья, покупайте заранее билеты, бронируйте номера в отелях, иначе вы не сможете попасть на свадьбу века! Николай и Виктория приглашают всех друзей и поклонников, всем рады! А мы говорим: «Добро пожаловать в Грозный!» - заключил он.

Жизнь прекрасна ❤️

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)

Для 40-летнего Баскова этот брак станет вторым. От первой жены у него есть сын. Также певцу приписывали отношения с телеведущей Оксаной Федоровой и балериной Анастасией Волочковой. 33-летняя Лопырева была замужем за нападающим футбольного клуба «Краснодар» Федором Смоловым, но в мае 2015 года они расстались.
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