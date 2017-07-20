Супруга Вячеслава Малежика рассказала о его состоянии



Месяц назад на официальном сайте Вячеслава Малежика появилась информация о том, что артист пережил инсульт. Спустя некоторое время супруга исполнителя Татьяна пролила свет на причины, по которым тот почувствовал себя нехорошо. Женщина заявила, что Вячеславу Ефимовичу стало плохо после пережитого стресса, вызванного обманом организатора концертов. Как утверждает супруга музыканта, он стал жертвой продюсера Юрия Бондарчука . Эту версию подтвердил и Родион Газманов который также пострадал от рук недобросовестного коллеги.



"С нами действительно один из организаторов не расплатился. И его паспорт я выложил в соцсетях. Предыдущий концерт в Крыму я дал в Симферополе, и он прошел замечательно, там прекрасные организаторы. Речь идет о выступлении в Алупке. Мы договорились о гонораре, который человек нам в итоге потом не выплатил. Мы взяли с него расписку, но воз и ныне там", - рассказал сын Олега Газманова

Связались журналисты и с супругой Вячеслава Малежика, чтобы расспросить о том, как сейчас себя чувствует артист. "У нас есть положительная динамика. Мы выкарабкались. И впереди долгий путь восстановления. Пока он еще в больнице. А восстановление будет в реабилитационном центре", - цитирует Татьяну Малежик "Комсомольская правда".

