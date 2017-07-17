Боня оправдалась за откровенные фото

Звезда "Дома-2" Виктория Боня вступила в перепалку с одним из комментаторов в её соцсетях. Звезда заявила, что не видит ничего непристойного в своих архивных снимках в купальнике. Об этом сообщает журнал Cosmopolitan.



«Девочки эти мои подруги, мы считали что секси фотки (там нет ничего непристойного, все люди на яхтах ходят в купальниках) это круто и каждая девочка в 20 лет хочет казаться секси. Извините, что у меня была такая возможность отдыхать со своим бывшим гражданским мужем Евгением Суворовым на таких яхтах каждое лето», — заявила Боня (орфография автора сохранена).

Перепалка завязалась после того, как один из подписчиков аккаунта звезды напомнил ей о снимках, на которых Боня запечатлена с другими девушками в вызывающих позах. Она добавила, что всегда любила эпатировать публику, а в юности подобное поведение ей казалось нормальным.