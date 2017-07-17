Отец невесты со свадьбы за 2 млн долларов оценил праздник



Звёзды российского шоу-бизнеса выступали на свадьбе дочери краснодарской судьи Елены Хахалевой , так как дружат с отцом семейства с детства. С таким заявлением выступил сам отец невесты Роберт Хахалев. Его слова передаёт « Комсомольская правда ».







«На свадьбу ушло максимум пять миллионов рублей. Что же до звезд российской эстрады, так я с Валерой ( Валерий Меладзе . – прим. Рамблер) дружу с детства. Познакомился с ним еще когда жил в Тбилиси. Так же, как и со всеми остальными, - они мои друзья детства. В знак уважения и в роли гостей они и присутствовали на свадьбе моей дочери», - заявил Хахалев.

Хахалев добавил, что больше всего средств ушло на банкет, оплату зала и ведущих. Девушка пришла на церемонию бракосочетания в платье за 110 тысяч рублей. Бизнесмен заявил, что не станет оправдываться за свадьбу дочери. Мать невесты, судья Елена Хахалева, заявила, что скандал со свадьбой через СМИ «заказали» те, кто пытался повлиять на вынесение судебных решений.

