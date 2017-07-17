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Отец невесты со свадьбы за 2 млн долларов оценил праздник
Звёзды российского шоу-бизнеса выступали на свадьбе дочери краснодарской судьи Елены Хахалевой, так как дружат с отцом семейства с детства. С таким заявлением выступил сам отец невесты Роберт Хахалев. Его слова передаёт «Комсомольская правда».
«На свадьбу ушло максимум пять миллионов рублей. Что же до звезд российской эстрады, так я с Валерой (Валерий Меладзе. – прим. Рамблер) дружу с детства. Познакомился с ним еще когда жил в Тбилиси. Так же, как и со всеми остальными, - они мои друзья детства. В знак уважения и в роли гостей они и присутствовали на свадьбе моей дочери», - заявил Хахалев.
Хахалев добавил, что больше всего средств ушло на банкет, оплату зала и ведущих. Девушка пришла на церемонию бракосочетания в платье за 110 тысяч рублей. Бизнесмен заявил, что не станет оправдываться за свадьбу дочери. Мать невесты, судья Елена Хахалева, заявила, что скандал со свадьбой через СМИ «заказали» те, кто пытался повлиять на вынесение судебных решений.
15 июля в интернете появилось видео со свадьбы дочери предпринимателя Софьи Хахалевой и сотрудника Следственного комитета Вадима Бадалова, которая, как говорилось в подписи к ролику, «потрясла Краснодарский край». На ней присутствовали Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Николай Басков. По сообщениям ряда СМИ, на выступление артистов было потрачено два миллиона долларов. Церемония прошла 10 июня в концертном зале Galich Hall. По слухам, молодожёны получили в подарок Bentley.
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