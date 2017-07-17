Лолита Милявская переборщила с фотошопом



Советская и российская эстрадная певица, актриса и телеведущая Лолита Милявская любит эпатировать публику. На этот раз она выложила в инстаграм новую фотографию с молодым мужем.



Певица явно применила фотошоп на этом кадре, причем также неудачно, как и Виктория Дайнеко недавно . Лолита разгладила себе морщины и подтянула лицо.

Фанаты разделились на два лагеря: одни радуются за Лолиту, а другие – осуждают её. Вот что они написали в комментариях: «Картина - "мама проверяет успеваемость на уроках"» «Хороший он у вас!» « Тут старость уже никакой фш не скроет» «Самые красивые глаза на свете - это глаза, которые смотрят на тебя с любовью!!! Лолита желаю Вам всегда вот так смотреть на своего мужа с нежностью и с любовью» «Смешно» «Не задавите его своим авторитетом, только».