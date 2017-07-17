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Деловая газета «Взгляд»

Меладзе объяснил выступление на свадьбе дочери судьи

Певец Валерий Меладзе объяснил, что выступал на свадьбе дочери судьи Краснодарского краевого суда, так как Роберт Хахалев, отец невесты, его родственник. «Лично я работал бесплатно, потому что муж (судьи) - мой родственник, двоюродный брат. Их дочка - наполовину грузинка. Мы много раз встречались, у меня фотографии есть... Не знаю, как насчет других артистов, а Иосиф Давыдович (Кобзон) присутствовал как гость, был недолго, но сказал тост и это было на самом деле торжественно и красиво. Я, конечно, выступаю и на других свадьбах и это - часть нашей работы и нашего заработка», - передает слова Меладзе «Московский комсомолец».
По словам певца, мероприятие для него было скорее «родственным». В «защиту краснодарской свадьбы» он также вспомнил грузинские свадьбы, где часто принято, что гости приносят молодоженам деньги, и даже «когда не очень богатая семья справляет свадьбу, то она все равно роскошная».
«В Краснодаре кавказские традиции дело обычное, а муж ее, повторю, мой двоюродный брат - грузин», - сказал Меладзе.
Он добавил, что на свадьбе было много грузин, и именно поэтому, считает певец, «получилось так роскошно». Меладзе также заявил, что часто выступает для своих знакомых и родственников бесплатно.
Певцы Сосо Павлиашвили и Николай Басков также уже рассказали, как оказались среди выступающих на свадьбе дочери судьи Краснодарского краевого суда. Так, Павлиашвили заявил, что выступал бесплатно по просьбе друга, а Басков стал «подарком от друзей», сама судья выступление не оплачивала.
Депутат Госдумы, народный артист СССР Иосиф Кобзон резко отреагировал на просьбу рассказать о своем выступлении на свадьбе дочери действующей судьи Краснодарского краевого суда, назвав вмешательство в дела семьи хамством.
Общественный резонанс получило проведение свадьбы дочери краснодарского судьи Елены Хахалевой, которое якобы обошлось в 2 млн долларов. На торжестве выступали многие звезды российской эстрады.
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