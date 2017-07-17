Меладзе объяснил выступление на свадьбе дочери судьи

Певец Валерий Меладзе объяснил, что выступал на свадьбе дочери судьи Краснодарского краевого суда, так как Роберт Хахалев , отец невесты, его родственник. «Лично я работал бесплатно, потому что муж (судьи) - мой родственник, двоюродный брат. Их дочка - наполовину грузинка. Мы много раз встречались, у меня фотографии есть... Не знаю, как насчет других артистов, а Иосиф Давыдович (Кобзон) присутствовал как гость, был недолго, но сказал тост и это было на самом деле торжественно и красиво. Я, конечно, выступаю и на других свадьбах и это - часть нашей работы и нашего заработка», - передает слова Меладзе « Московский комсомолец ».

По словам певца, мероприятие для него было скорее «родственным». В «защиту краснодарской свадьбы» он также вспомнил грузинские свадьбы, где часто принято, что гости приносят молодоженам деньги, и даже «когда не очень богатая семья справляет свадьбу, то она все равно роскошная».

«В Краснодаре кавказские традиции дело обычное, а муж ее, повторю, мой двоюродный брат - грузин», - сказал Меладзе.

Он добавил, что на свадьбе было много грузин, и именно поэтому, считает певец, «получилось так роскошно». Меладзе также заявил, что часто выступает для своих знакомых и родственников бесплатно.

Певцы Сосо Павлиашвили Николай Басков также уже рассказали, как оказались среди выступающих на свадьбе дочери судьи Краснодарского краевого суда. Так, Павлиашвили заявил, что выступал бесплатно по просьбе друга, а Басков стал «подарком от друзей», сама судья выступление не оплачивала.

Депутат Госдумы , народный артист СССР Иосиф Кобзон резко отреагировал на просьбу рассказать о своем выступлении на свадьбе дочери действующей судьи Краснодарского краевого суда, назвав вмешательство в дела семьи хамством.