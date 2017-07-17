Жена Андрея Аршавина простила футболисту измену



В сентябре прошлого года Андрей аршавин женился на своей возлюбленной Алисе Казьминой . В тот момент невеста находилась уже на четвертом месяце беременности. Вскоре после того, как у пары родилась дочка, Алиса узнала, что супруг ей изменял.



"Андрей вел двойную жизнь. В 2015 году он еще играл в питерском «Зените» и во время празднования своего дня рождения познакомился с Катей – моделью, симпатичной фигуристой блондинкой. Она ему понравилась, стали общаться, завязался роман... Андрей дарил ей дорогие часы, приглашал на футбольные матчи, как-то даже преподнес иномарку, на которой пассия с удовольствием ездила. Они тайно встречались в гостиницах, ресторанах, аэропортах... Екатерина строила планы о свадьбе с Аршавиным. И это несмотря на то, что она сама состояла в отношениях. Молодой человек Кати, разумеется, был не в курсе, что у него медленно, но верно растут рога!" - рассказал друг семьи Сергей.

Для Алисы узнать об изменах любимого человека было очень тяжело, однако она смогла простить супруга. Отметим, что об измене ей рассказал супруг Екатерины, которая сама призналась в отношениях с Аршавиным.



"Я не понимаю, зачем этот человек появился в нашей жизни спустя два года. Наши отношения с Андреем после свадьбы и рождения дочки намного лучше. Он изменился, стал совсем другим: внимательный, заботливый, очень старается для нас. Плакал, когда появился этот Саша, не понимал, как мужик может так поступать – рушить семью. Сейчас у нас все хорошо, разводиться я не собираюсь. Конечно, было тяжело это пережить, но все в прошлом", - рассказала Алиса СтарХиту.