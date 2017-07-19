Спектакль Нонны Гришаевой в Одессе отменили после требования радикалов

Одесский театр юного зрителя имени Юрия Олеши заявил об отмене спектакля «Варшавская мелодия», в котором должна была принять участие российская артистка Нонна Гришаева. Об этом сообщается на сайте театра.

Показ спектакля был запланирован на 21 июля.

16 июля одесское отделение партии «Свобода» потребовало запретить Гришаевой въезд на Украину. Представители организации направили обращения на имя председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака и руководителя Государственной пограничной службы Виктора Назаренко. Причиной недовольства активистов стало посещение Гришаевой российского Крыма летом 2016 года.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума. Несмотря на это, украинские власти считают регион своей территорией. Москва утверждает, что присоединение полуострова прошло в соответствии с нормами международного права. Российским артистам, якобы незаконно посетившим Крым, Киев запрещает въезд на территорию Украины. «Миротворец» публикует личные данные людей, оппозиционно настроенных по отношению к киевским властям, а также побывавших на полуострове после его присоединения к России.

Нонна Гришаева — актриса театра, кино и телевидения. В 2006-м получила звание заслуженной артистки России. Она родилась в Одессе в 1971 году. Снялась в таких фильмах, как «О чем говорят мужчины», «День радио», «Zолушка», «День выборов» и «Место на Земле», а также в ленте «Первый удар» с Джеки Чаном. Помимо этого, артистка сыграла в телесериалах «Моя прекрасная няня» и «Папины дочки».