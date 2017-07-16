«Это плевок Вам в лицо»: свадьба дочери судьи возмутила россиян

Российская судья устроила своей дочери свадьбу за 2 млн долларов. Об этом рассказал в Instagram адвокат Сергей Жорин

«Эта свадьба за 2млн$ потрясла Краснодарский край. Это не просто пир во время чумы. Это плевок Вам в лицо!!! Нет. Всем нам! Это не свадьба детей олигархов. Это свадьба дочери действующей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. И она не просто Судья, а Член президиума Краснодарского краевого суда и Заместитель председателя! Утритесь все, кто трудится за 20тыс р в месяц, по 8 часов каждый день», — эмоционально написал адвокат в соцсети.

По словам адвоката, есть вещи, которые не перестают его возмущать. Это «хамство и наглость людей, которые должны стоять на защите наших интересов».

Комсомольская правда « - Кубань» пишет, что согласно имущественной декларации за 2016 год, доход Елены Владимировны составил 2 миллиона 641 тысяч рублей (то есть в среднем по 220 тысяч рублей в месяц). Также она владеет дачным и приусадебным участками да домиком на 66 квадратных метрах.

Сергей Жорин рассказал изданию, откуда он узнал, что на торжество потратили по меньшей мере два миллиона долларов:

«Эта информация от источника, который присутствовал на этой свадьбе, где были звезды первого эшелона. Я с уверенностью могу сказать, что если эти цифры неточные, то прогноз стоимости близок к реальности. И если даже немного расходы отличаются, то несущественно».

В свою очередь телеведущий Андрей Караулов написал в соцсетях, что свадьба была не просто роскошной. Гонорары звезд составили от 400 тысяч евро. Молодым подарили новенький Bentley.

СМИ сообщают, что заместитель главы краевого судья Хахалева занимается решением земельных споров и в Краснодаре ее якобы называют «золотой зам».

Адвокат Жорин говорит, что требует проверить деятельность судьи Хахалевой.

«Хочу, чтобы компетентные органы провели по данному факту проверку. Дорогую свадьбу сыграли после того, как ранее про Хахалеву было снято уже множество разоблачающих видео. Судья производит впечатление, что ей наплевать, что говорят и думают вокруг», - сказал адвокат.

«Комсомольская правда» отмечает, что мужем дочки краснодарской судьи стал сотрудник следственного комитета Краснодарского края.