В продюсерском центре Лепса опровергли сообщения о его госпитализации

Информация СМИ о том, что певец Григорий Лепс был госпитализирован, является недостоверной, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора продюсерского центра Лепса Владимира Урюпина.

"Это неправда. О какой госпитализации может идти речь? У Григория Викторовича завтра юбилей, он в прекрасном расположении духа", - сказал Урюпин.

Отмечается, что ранее некоторые СМИ сообщили, что Лепс попал в реанимацию с алкогольным отравлением.

Ранее сообщалось, что Лепс в воскресенье, 16 июля, отпразднует свое 55-летие.