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В продюсерском центре Лепса опровергли сообщения о его госпитализации
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Информация СМИ о том, что певец Григорий Лепс был госпитализирован, является недостоверной, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора продюсерского центра Лепса Владимира Урюпина.
"Это неправда. О какой госпитализации может идти речь? У Григория Викторовича завтра юбилей, он в прекрасном расположении духа", - сказал Урюпин.
Отмечается, что ранее некоторые СМИ сообщили, что Лепс попал в реанимацию с алкогольным отравлением.
Ранее сообщалось, что Лепс в воскресенье, 16 июля, отпразднует свое 55-летие.
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