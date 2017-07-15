Директор Бориса Моисеева раскрыл тайну певца о детях

Борис Моисеев признался, что очень любит детей, но никогда не планировал обзаводиться наследниками. Как сообщил директор звезды, находясь уже в зрелом возрасте, певец очень пожалел об этом.

Моисеев может похвастаться состоявшейся творческой карьерой, армией поклонников, богатством – в его гараже несколько машин, артист живет в роскошной квартире в Москве, стоимостью 60 миллионов. Однако, детишек у Бориса в его 63 года нет.

В программе "Секрет на миллион", куда артист пришел со своим директором, Моисеев заявил, что никогда не задумывался о том, чтобы стать отцом. "Я никогда не хотел стать родителем", – ответил на расспросы Леры Кудрявцевой о детях Борис Моисеев.

Артист лукавил. По словам директора певца Сергея Гороха, несколько лет назад Борис Моисеев очень пожалел, что в свое время не подумал о продолжении рода.

"Борис, может, ты уже не помнишь, но когда у Филиппа Киркорова появились дочка и сын, ты мне говорил, что жалеешь, что не обратился в свое время за помощью к суррогатной матери", – открыл карты Сергей Горох.

Мужчина добавил, что певец был бы прекрасным отцом, ведь он обожает детей и отлично ладит с чадами своих знаменитых друзей, которые трогательно называют его "дядя Боря".

"У Бори был трепет. Для него это было ново. Все прошло очень мило, тепло, не сценически. Он с первой минуты стал нашим родственником", - нахваливает крестного своей дочери Ксюши Алена Апина , которая также приняла участие в программе.

Певица вспомнила, что накануне важного события Борис Моисеев заболел, и в храм пришел в марлевой маске. Алена Апина предложила друг ее снять, ведь предстояла фотосессия, на что Борис возмущенно ответил: "Ты что? Здоровье ребенка важнее".

Видится артист с крестной дочерью нечасто. Как объяснила мама девочки, Ксюша не жалует шоу-бизнес и все, что с ним связано, зато крестный балует Ксению и часто делает ей подарки. В основном, это драгоценности.