«Самый красивый преступник» боится за свою жизнь

«Самый красивый преступник» Джереми Микс был замечен с несколькими телохранителями в общесте 25-летней наследницы империи Topshop Хлои Грин . Как сообщает портал TMZ , охрана сопровождала его, когда он покидал ресторан. Телохранители пытались увещевать фотографов, чтобы они оставили пару в покое. Микс молчал, держа за руку свою подругу.

Ранее сообщалось, что он подал на развод с женой, с которой прожил в браке восемь лет. Это произошло после того, как он был замечен с Грин на яхте. Когда фото появились в сети, об измене узнала супруга Джереми - Мелисса.

"Hot Mugshot Guy" spotted kissing Topshop heiress Chloe Green, but is he still married? https://t.co/5XBTwkRJJD pic.twitter.com/pWRNOsS0zQ— Us Weekly (@usweekly) 3 июля 2017 г.

Джереми Микс был задержан полицией летом 2014 года за хранение оружия. Он прославился после того как его фотография появилась на сайте полицейского управления. У Микса появились тысячи поклонниц, его фото растиражировали в сети. В итоге к нему проявили интерес модельные агентства. Еще находясь в тюрьме, Джереми заключил контракты с некоторыми из них. Выйдя на свободу в марте 2016 года, он приступил к работе.