Максакова появилась на красной дорожке в странном наряде



Мария Максакова посетила открытие Одесского международного кинофестиваля. Для выхода в свет оперная дива выбрала длинное белое платье и меховую накидку. Последний предмет, по мнению поклонников певицы, в летнюю жару был лишним.



После мероприятия Максакова поделилась снимками на своей страничке в Facebook. На одном из фото оперная дива обнимается с актером кино Алексеем Горбуновым , также переехавшим из Москвы в Киев.



Однако поклонники на нового друга Марии практически не обратили внимание. Всех сразило шикарное платье и новый образ Максаковой. "Сияющая красота, великолепно!", "Маша. Я в шоке от твоей красоты. Умничка. Годимся тобой", "Красавица ты Машенька", – написали певице фанаты.



Отметим, что церемония открытия Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ) состоялась в Одесском национальном академическом театре оперы и балета в пятницу, 14 июля. В тот день в городе стояла 30-градусная жара.

ОМКФ проходит на Украине в восьмой раз. В прошлом году организаторы кинофестиваля для участия в конкурсе получили более 250 фильмов из нескольких стран мира. Завершится фестиваль через неделю – 22 июля.