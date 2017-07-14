Екатерина Гусева показала идеальную фигуру в бикини



Екатерина Гусева показа поклонникам снимки в бикини. Актриса опубликовала фотографии в своём аккаунте в Instagram.

#этонесон#былденёчек Публикация от Екатерина Гусева (@_ekaterinaguseva_) Июл 14 2017 в 4:00 PDT

«Просто девочка)»; «Красота - страшная сила!!!»; «Очень красивая!»; «Вы как всегда неотразимы»; «Краса, богиня, эталон... Кто вкус имеет, тот влюблён!!!», - написали подписчики звезды в комментариях.



В настоящий момент заслуженная артистка России отдыхает в Сочи. Гусева снималась в фильмах «Чёрная кошка», «Тонкий лёд», «Бригада: наследник», «Спасите наши души», «Спасибо за любовь».