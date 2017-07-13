40-летняя Инна Маликова в купальнике выглядит ровесницей сына



Пока другие знаменитости исследуют заграничные курорты, Инна Маликова предпочитает отдыхать в Сочи. По словам певицы, улететь из дождливой столицы ей удалось всего на один день, поэтому она наслаждается каждым моментом, проведенным у моря.



"Когда выбираешься на море на один денечек, это совсем не те ощущения, когда приезжаешь на полноценный отдых. Дорожишь каждой минуткой. Одним словом, дорвались девчонки до моря", - подписала сестра Дмитрия Маликова кадр, где запечатлена в купальнике на фоне пляжа. В комментариях к публикации пользователи соцсети сошлись во мнении, что с такой фигурой Инна может дать фору даже молодым девушкам, и не могли поверить тому, что у певицы есть взрослый сын - настолько прекрасно она выглядела.

"Девчонки красотки и купальники красивые", "Обе в идеальной форме! Молодцы большие!", Очень красивая женщина и фигура потрясающая", "Красавицы! Девочки, прекрасного отдыха!!!", - желали подписчики певицы.



К слову, семейной жизни представительница знаменитой фамилии пока предпочитает свободу. На вопрос о том, не собирается ли Маликова замуж в ближайшем будущем, она отвечала следующее: Я не "одинокая и счастливая", а "свободная и счастливая!" Но это совсем не значит, что я не надеюсь еще встретить большую любовь!", - говорила Инна в недавней публикации в соцсети Instagram. Напомним, в браке с бизнесменом Владимиром Антоничуком Маликова родила сына Дмитрия, в прошлом году юноша окончил школу и поступил в престижный кулинарный колледж во Франции.

