Бёдра Анфисы Чеховой не поместились в купальник

Телеведущая Анфиса Чехова вернулась вчера со своего отдыха в Испании. Она вместе с сыном Соломоном целую неделю принимала солнечные ванны на курорте Льорет-де-Мар.

Анфиса поделилась фотографией с отдыха и подписала её: «Скучаем по нашей испанской вилле. Солик даже всплакнул в самолёте: Где я найду еще такой удобный бассейн, что бы без нарукавников плавать И друзья у него новые появились, дети Светы и Алексея, хозяев виллы. А с друзьями всегда грустно расставаться. В общем, хороший у нас был отдых!»

Но внимание фанатов привлекли не сожаления телеведущий о прошедшем отпуске, а её бёдра, которым явно было тесновато в ярко-розовом купальнике: «Анфиса, сколько вы сейчас весите? Щёчки уже не висят, но бёдрышкам явно нужен купальник побольше размером» «Подскажите секрет стройности Вашей фигурки? Может сальцо наворачиваете по ночам? Откуда такие ляшки?» Забавно, что совсем недавно фанатов вполне устраивали размеры телеведущей, но все критиковали длину её ног .