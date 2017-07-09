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Яна Рудковская морит младшего сына голодом
Продюсер Яна Рудковская известна своей любовью к эпатажу и изысканной обстановке. Вот и детей она приучает к красивой жизни с детства. Младший сын Яны и фигуриста Евгения Плющенко - Александр - попал в ленту маминого микроблога на фоне завтрака, вид которого озадачил фанатов.
Доброе утро ) завтракаем с @gnomgnomych и собираемся в Астану на #щелкунчикплющенко #nutcrackerbyplushenko ) Ждёте ?) 💙
Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)
Вообще, вопросы относительно воспитания младшего сына Саши, которого называют Гном Гномыч, у общественности возникают уже давно. Но Яна не обращает внимания ни на какие выпады общественности. В этот раз вопросы возникли к снимку, который блондинка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Маленький Саша сидит у практически пустой тарелки, держа в руках сладкий перец - видимо, все, что ему позволили взять для удачного кадра.
У подписчиков продюсера возникли вопросы: неужели мальчик действительно любит и ест такие продукты? А уж размер порции и вовсе оставляет желать лучшего. К тому же, многие фанаты озаботились, есть ли у Саши детство, ведь звездная мама возит его с собой на выступления.
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