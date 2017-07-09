Яна Рудковская морит младшего сына голодом

Вообще, вопросы относительно воспитания младшего сына Саши, которого называют Гном Гномыч, у общественности возникают уже давно. Но Яна не обращает внимания ни на какие выпады общественности. В этот раз вопросы возникли к снимку, который блондинка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Маленький Саша сидит у практически пустой тарелки, держа в руках сладкий перец - видимо, все, что ему позволили взять для удачного кадра.

У подписчиков продюсера возникли вопросы: неужели мальчик действительно любит и ест такие продукты? А уж размер порции и вовсе оставляет желать лучшего. К тому же, многие фанаты озаботились, есть ли у Саши детство, ведь звездная мама возит его с собой на выступления.