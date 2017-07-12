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Пугачева кардинально сменила имидж
Фото: PR foto
Алла Пугачёва сменила имидж. Новые наряды и украшения обошлись певице более чем в миллион рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на дизайнера Влада Торхова.
«Готичный стиль позади, здравствуй, элегантная повседневность», - так охарактеризовал новый стиль Пугачёвой Торхов.
Впервые в обновлённом образе певица предстала перед публикой на концерте пианиста Дениса Мацуева. Пугачёва надела удлинённый жакет от своего личного стилиста Алишера. По мнению Торхова, примерная стоимость этой вещи 2000-3000 тысяч евро. Кашемировая кепка Loro Piana обошлась певице примерно в 30 тысяч рублей. Обычная сумка, которую, по предположению стилиста, Примадонна приобрела в Юрмале. Кроме того, на Пугачёвой был надет палантин Burberry за 35 тысяч рублей и зауженные джинсы. На запястьях артистки были надеты браслеты из белого золота с бриллиантами. Примерная стоимость подобных украшений – 120 тысяч рублей. Кроме того, на Пугачёвой было колье из 18-каратного белого золота, стоимость которого оценивается в 10 тысяч долларов (порядка 650 тысяч рублей). Впрочем, это ювелирное украшение осталось с прошлого сезона, артистка уже появлялась с ним на публике в Риге.
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