Звезда «Дома-2» Александра Гозиас поделилась селфи после ринопластики. Фотографию участница телешоу опубликовала в своём аккаунте в Instagram.

«Ну вот и сняли мой гипс, отек конечно ещё есть, но нос, по мне, идеален. Напоминаю, что делала операцию из-за искривлённой перегородки», - написала в подписи к фото девушка.

Гозиас добавила, что хирург «придал её носику изящества» во время операции. Девушка отметила, что теперь должна справиться с отёками на лице. В комментариях многие пользователи заявили, что новая форма носа не идёт звезде, и посоветовали уменьшить скулы.