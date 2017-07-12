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Звезда "Дома-2" показала новый нос
Звезда «Дома-2» Александра Гозиас поделилась селфи после ринопластики. Фотографию участница телешоу опубликовала в своём аккаунте в Instagram.
Ну вот и сняли мой гипс🙊 отек конечно ещё есть, но нос👃🏽 по мне ,идеален. Напоминаю , что делала операцию из-за искривлённой перегородки. И @alexsanyan_tigran немного предал носику изящества 💋❤️ за что я очень благодарна! А теперь нужно бороться с отеками)))) все добра 🙌🏻#goziasshop #gozias #vladivostok #kaliningrad #karasevda #тнт#дом2 #гозиас #ринопластика #красота#
Публикация от Aleksandra Gozias (@gozias)
«Ну вот и сняли мой гипс, отек конечно ещё есть, но нос, по мне, идеален. Напоминаю, что делала операцию из-за искривлённой перегородки», - написала в подписи к фото девушка.
Гозиас добавила, что хирург «придал её носику изящества» во время операции. Девушка отметила, что теперь должна справиться с отёками на лице. В комментариях многие пользователи заявили, что новая форма носа не идёт звезде, и посоветовали уменьшить скулы.
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