Максим Галкин внезапно «постарел»

Популярный артист выложил в своем инстаграм новое фото, на котором поэкспериментировал с популярным приложением для работы с изображениями. Здесь он примерил на себя женский образ, а также состарил себя на много лет.

Несмотря на то, что все уже привыкли к его неожиданным перевоплощениям в многочисленных телешоу, снимок Максима -«старика» сильно задел подписчиков. Они попросили известного ведущего больше не делиться такими кадрами. А вот фото с макияжем показалось фолловерам довольно гармоничным.

Недавно Максиму Галкину исполнился 41 год. Когда-то он начинал выступать на сцене в роли пародиста и даже ездил по стране с М.Задорновым. Потом он попробовал петь и даже исполнил совместно с Аллой Пугачевой песню «Будь или не будь». С тех пор его карьера резко пошла вверх. Артист стал появляться повсюду: с монологами на сцене, ведущим на телепередачах и ежегодных премиях, которые транслировали ведущие российские каналы.