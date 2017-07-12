Дана Борисова пыталась покончить с собой

Председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников, курирующий лечение Даны Борисовой от алкогольной зависимости, рассказал, что ведущая в последние месяцы находилась в «жуткой депрессии» и пыталась покончить с собой. Об этом пишет « Комсомольская правда ».

По словам Лушникова, Борисова давно признала наличие проблем с антидепрессантами и алкоголем. «Отправила сообщение: «Если бы вы ко мне не пришли в тот день, не увезли бы меня на лечение, то я не знаю, сколько бы все это продлилось, потому что в Москве у меня были попытки выйти на балкон и покончить с собой...», - рассказал он.

Лушников отметил, что Борисова «фактически осталась одна», потому что ее дочь жила у отца, а свою мать ведущая «считала врагом». Рядом с женщиной, по его словам, был только стилист.

Борец с наркотиками отметил, что сейчас Борисова вообще ничего не употребляет, но «загадывать не хочется», так как она находится на первом этапе лечения. По его словам, она «решилась на выздоровление» ради своей дочери. Лечебная программа Борисовой рассчитана максимум на полгода.

Ранее стало известно, что 41-летняя Дана Борисова уже около двух месяцев находится на лечении в тайской клинике. Она рассказала, что там у нее нет доступа к телефону, она может выходить на связь тольуо два раза в неделю в определенные часы, и использует их, чтобы поговорить с дочерью. Девятилетняя девочка сейчас находится у своего отца Максима Аксенова