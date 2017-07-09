Лера Кудрявцева показала пикантное фото

Лера Кудрявцева опубликовала откровенную фотографию. Телеведущая предстала в образе, напоминающем героиню компьютерной игры Лару Крофт. Звезда опубликовала эротический снимок в своём аккаунте в Instagram. Снимок встретил неоднозначную реакцию подписчиков актрисы.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Июл 9 2017 в 2:06 PDT

«Мы и так знаем, что у Вас потрясающая фигура! Как-то дёшево всё это... Извините, если обидела; вовсе не хотела. Очень Вас люблю и желаю творческих успехов!»; «Зачем оголяться для всех? Энергию теряете, тетя Лера", "Как всегда выглядите божественно», - написали пользователи в комментариях к снимку.