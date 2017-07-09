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Лера Кудрявцева показала пикантное фото
Лера Кудрявцева опубликовала откровенную фотографию. Телеведущая предстала в образе, напоминающем героиню компьютерной игры Лару Крофт. Звезда опубликовала эротический снимок в своём аккаунте в Instagram. Снимок встретил неоднозначную реакцию подписчиков актрисы.
«Мы и так знаем, что у Вас потрясающая фигура! Как-то дёшево всё это... Извините, если обидела; вовсе не хотела. Очень Вас люблю и желаю творческих успехов!»; «Зачем оголяться для всех? Энергию теряете, тетя Лера", "Как всегда выглядите божественно», - написали пользователи в комментариях к снимку.
По фото непонятно, есть ли на актрисе нижнее бельё. На поясе у Кудрявцевой подвязан тактический пояс с кобурой. 8 июня сообщалось, что у актрисы произошло защемление седалищного нерва. Заболевание проявило себя за день до церемонии вручения Премии МУЗ-ТВ. На мероприятии телеведущая появилась в сопровождении личного ассистента директора телеканала Армана Давлетярова.
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