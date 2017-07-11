«Я боролась со своим телом всю жизнь»: дочь Ивана Урганта сделала неожиданное признание

Фотографии молодой художницы Эрики Ургант, которые она публикует в социальных сетях, говорят о ней как о сильной и весьма уверенной в себе личности. Пэтому заявление, которое сделала девушка, решившись на участие в рекламной кампании Nike «Поверь в большее», смогло удивить многих ее поклонников.



Натальи Кикнадзе.

Научил дочь краситься... Публикация от Иван Ургант (@urgantcom) Июл 11 2017 в 9:01 PDT «Для меня вера в большее — процесс совершенствования себя и преодоление барьеров, даже когда ты чувствуешь, что достиг предела и дальше пути нет. Ты можешь. Верь в свою силу и заставляй себя делать то, чего всегда боялась попробовать. Этот проект затронул очень личное во мне, потому что я боролась со своим телом всю свою жизнь. На билбордах, в рекламе, телешоу я постоянно видела очень худых девушек. Многие женщины стараются соответствовать определенным стандартам красоты, которых на самом деле нет, и это делает их несчастными», — призналась дочь Ивана Урганта

«Мне кажется, все мы забыли, как любить себя. Вместо того, чтобы быть постоянно несчастными и неуверенными в своих телах, нам нужно научиться благодарить их за то, что они позволяют нам делать много удивительных вещей», — обратилась она к женщинам.



«Этот проект помог мне понять, что спорт — это не попытки потерять вес или избавиться от лишнего сантиметра на талии. Мы должны изменить свое к нему отношение. Я бегаю не для того, чтобы избавиться от килограммов. Я не хожу в зал, чтобы избавиться от килограммов. Я работаю над своим телом, чтобы чувствовать себя хорошо психологически и физически. Как только ты начинаешь работать над телом, разум следует за ним», — пояснила она.