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37-летняя Джессика Симпсон выложила фото топлес
Борьба с лишними килограммами давным давно позади, и теперь Эшли Симпсон может похвастаться точеной фигурой. В честь своего 37-летия звезда поделилась с поклонниками откровенным снимком, на котором загорает топлес, лежа на надувном матрасе в бассейне. Подпись к фото была соответствующая: «Поцелуй мои ягодицы, 36», — написала певица и начала принимать не только поздравления, но и комплименты своим формам. Позавидовать действительно есть чему: подтянутая и стройная фигура далась Симпсон очень нелегко, поэтому, что ее ягодицы, что тонкая талия — результат усердной работы над собой.
Публикация от Jessica Simpson (@jessicasimpson)
Напомним, Эшли Симпсон и ее супруг бывший игрок NFL Эрик Джонсон воспитывают двоих детей — пятилетнюю дочь Максвелл и четырехлетнего сына Эйса. Именно после родов певица поправилась на 30 килограмм и стала практически неузнаваемой. Диета была строгой и беспощадной: говорили, что Джесс даже падала в голодные обмороки, а от перегрузки в зале едва ли могла стоять на ногах. Что ж, зато теперь лишний вес остался в прошлом, а Симпсон может похвастаться прекрасными формами.
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