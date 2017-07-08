Главные события у вас в почте
Дочь известного теннисиста показала фото без нижнего белья
Дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся приняла участие в откровенной фотосъёмке. Девушка снялась у фотографа Игоря Павлова без нижнего белья. Снимки Кафельникова выложила в своём аккаунте в Instagram.
«У меня аж телефон нагрелся от такой красоты. Офигительная… нет слов, Эстетично, мне нравится»; «Богиня»; «Жарко», - прокомментировали снимки пользователи социальной сети.
18-летняя модель живёт в Лондоне и работает с агентством Elite Models. Кафельникова неоднократно заявляла, что ненавидит Россию, в частности за то, что россияне «сплетничают, если ты звезда». Девушка также пренебрежительно отзывалась о пассажирах экономкласса, называя их «людишками».
Евгений Кафельников – самый титулованный теннисист в истории России. Первым из россиян выиграл турнир Большой шлема в одиночном разряде (1996) и получил звание первой ракетки мира (1999). В 2000 году Кафельников выиграл Олимпийские игры в одиночном разряде.
Оставить комментарий