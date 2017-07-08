Дочь известного теннисиста показала фото без нижнего белья

@igorpavlovv Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf) Июл 8 2017 в 11:10 PDT

@igorpavlovv Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf) Июл 9 2017 в 5:40 PDT

«У меня аж телефон нагрелся от такой красоты. Офигительная… нет слов, Эстетично, мне нравится»; «Богиня»; «Жарко», - прокомментировали снимки пользователи социальной сети.

18-летняя модель живёт в Лондоне и работает с агентством Elite Models. Кафельникова неоднократно заявляла, что ненавидит Россию, в частности за то, что россияне «сплетничают, если ты звезда». Девушка также пренебрежительно отзывалась о пассажирах экономкласса, называя их «людишками».

Евгений Кафельников – самый титулованный теннисист в истории России. Первым из россиян выиграл турнир Большой шлема в одиночном разряде (1996) и получил звание первой ракетки мира (1999). В 2000 году Кафельников выиграл Олимпийские игры в одиночном разряде.