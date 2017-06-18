Сергей Лазарев возмущен своим увольнением
Комментарий относительно распространившейся в СМИ информации о завершении карьеры певца в 2019 году... сегодня просто оборвали мне телефоны! Как так! Неужели я заканчиваю карьеру певца!?Друзья, это бред! И желание телекомпанией МИР сделать "горячий эксклюзивный заголовок" . В передаче "Культ Личности" на тк Мир, говоря о своих театральных работах, я сказал, что новый спектакль с моим участим появится скорее всего в 2019 году, и что на время репетиций ( 2-3 месяца) , мне придется приостановить концертную деятельность , чтобы полностью погрузиться в театральный процесс ( так было и в случае с подготовкой спектаклей "Женитьба Фигаро" и "Таланты и Покойники").Ни о каком завершении музыкальной карьеры речи не шло... НАОБОРОТ!! Этой осенью новый альбом, скоро представлю свой продюсерский проект, в 2018 году- новое шоу и Большой тур!!
Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)
У кого-то выходной, а кто-то в студии пишет альбом... ))) а вечером Фигаро))
Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)