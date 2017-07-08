Поклонники считают, что Ольга Бузова перестаралась с косметическими инъекциями

31-летняя Ольга Бузова тщательно следит за своей внешность. Недавно она призналась журналистам, что не считает себя красавицей, но уверена, что обладает идеальной фигурой. Телеведущая стремится к совершенству во всем. На своей страничке в сети она часто рассказывает о процедурах которые делает, чтобы выглядеть моложе и свежее. Несмотря на это поклонники часто критикуют ее за то, что она увлеклась косметическими инъекциями.

Недавно Бузова посетила салон красоты, где подкрасила волосы и сделала педикюр. Пока она этим занималась к ней пришел ее пиар-директор Антон Богославский с коробочкой. Подарком, о котором грезила девушка, оказались живые бабочки. Ольга пришла в восторг увидев их. Видео с этим трогательным моментом она выложила в сеть и предупредила подписчиков, что ужасно выглядит.

Поклонник все равно раскритиковали Бузову. В очередной раз они высказались по поводу филлеров, из-за которых губы телеведущей не выглядят естественными и старят ее. "Бузова как бабушка тут", "Очень постарела Олечка", "Ольга, что случилось с твоими губами, они стали жить своей жизнью и добавляют тебе возраст. Сделай, как было", - прокомментировали ролик подписчики. Телеведущая и певица не стала им отвечать. Сейчас она находится в Ялте, где успевает не только выступать, но и загорать у бассейна.