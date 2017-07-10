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Осин напал на режиссера телепередачи
В ходе программы «Прямой эфир» на «России 1» журналист Отар Кушанашвили рассказал, как однажды певец Евгений Осин сорвал съемки передачи в Киеве.
По словам Кушанашвили, Осин пришел в студию сразу после самолета, он якобы был нетрезв и сразу же назвал всех присутствовавших женщин «шлюхами». Затем он ударил по лицу режиссера и ушел в гримерку, где потребовал алкоголя. Привести артиста в чувства, по словам журналиста, так и не удалось. Ему пришлось вызвать скорую, а затем отправить обратно в Москву.
Ранее 52-летний Осин рассказал журналистам, что недавно у него отказали ноги из-за проблем с позвоночником. Он отметил, что живет один и с трудом перемещается по квартире. Кроме того, по его словам, у него сломано плечо. Артист заявил, что у него нет денег на лечение, которое стоит около 60 тысяч рублей, а также на костыли и инвалидное кресло.
Позже певица Наталья Штурм попросила о помощи для Осина. По ее словам, артиста «нужно лечить от многолетнего алкоголизма», а не от заболевания ног. Сам певец не признает наличие у себя проблем с алкоголем.
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